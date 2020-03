Het coronavirus heeft ook in de sportwereld voor flink wat chaos gezorgd. Wedstrijden zijn afgelast, uitgesteld of worden zonder publiek afgewerkt. De grote vraag is wat de invloed van het COVID-19-virus op de Olympische Spelen van komende zomer in Tokio zal zijn. Een overzicht van de drie mogelijke scenario's.

De Spelen gaan gewoon door van 24 juli tot en met 9 augustus

Het was duidelijk dat Thomas Bach vorige week in Lausanne vooral kalmte wilde uitstralen. "Ik kan je vertellen dat de woorden 'afgelasting' en 'uitstel' niet eens genoemd zijn in onze vergadering", zei de voorzitter van het internationaal olympisch comité (IOC) op een persconferentie na een bijeenkomst van zijn bestuur.

Daarmee kwam er geen einde aan de vragen aan Bach over het wel of niet doorgaan van de Spelen, maar de Duitse advocaat liet zich niet verleiden. "Ik ga geen olie op het vuur gooien", benadrukte hij. "Ons standpunt is duidelijk: we zijn volledig gecommitteerd aan de Spelen van komende zomer."

Bach erkende wel dat het IOC voor "uitdagingen" staat, bijvoorbeeld dat meerdere kwalificatietoernooien voor Tokio 2020 zijn geschrapt. Maar het IOC wil uitstralen dat het doorgaan van de Spelen op het normale tijdstip de enige optie is. "Ik heb daar veel vertrouwen in, omdat wij met experts praten over het coronavirus", aldus Bach. "Mijn boodschap aan alle sporters is: blijf je gewoon op volle kracht voorbereiden op Tokio 2020. Wij zien geen enkele reden om te denken dat de Spelen niet doorgaan."

IOC-voorzitter Thomas Bach heeft er vertrouwen in dat de Spelen doorgaan. (Foto: Pro Shots)

De Spelen worden uitgesteld naar later in 2020

Uitstel van een mega-evenement als de Zomerspelen naar bijvoorbeeld oktober lijkt een haast onmogelijke opgave, maar toch is het een optie die Seiko Hashimoto, de Japanse minister voor Tokio 2020, vorige week op tafel gooide.

"In het contract met het IOC staat dat het IOC alleen het recht heeft om de Spelen af te gelasten als die niet in 2020 gehouden kunnen worden", zei de oud-schaatsster en -baanrenster in een antwoord op vragen van het Japanse parlement. "Dat kun je interpreteren als een mogelijkheid dat de Spelen uitgesteld kunnen worden tot later in het jaar."

IOC-woordvoerder Mark Adams reageerde direct. "De Spelen zullen beginnen op 24 juli", zei hij in een verklaring.

Uitstel zou een deel van de (financiële) problemen van een afgelasting kunnen oplossen, maar het zou ook voor een flink aantal extra problemen zorgen. Zo is de internationale sportkalender volledig ingericht op Zomerspelen eind juli/begin augustus en zou een verschuiving voor een heleboel conflicten zorgen. Daarnaast zijn alle trainingsprogramma's van olympische atleten ingericht op piekmomenten in de zomer en zijn veel logistieke zaken - vliegtickets en hotelkamers voor atleten, officials en pers - al lang en breed geregeld.

"Het is niet mogelijk om een evenement dat zo groot is als de Spelen even uit te stellen", zei het langstzittende IOC-lid Dick Pound vorige maand tegen persbureau AP. "Er zijn zo veel dingen waar je rekening mee moet houden, dat je niet kunt zeggen: 'We houden het dan maar in oktober.'"

De Spelen worden afgelast

Gezondheid en sportieve prestaties zijn belangrijk, maar er zijn toch vooral veel financiële redenen waarom afgelasting van de Spelen een strop zou zijn:

Het budget van het organisatiecomité van Tokio 2020 is officieel 11,4 miljard euro, al zouden de werkelijke kosten van de Spelen meer dan het dubbele daarvan kunnen zijn.

Het IOC verdiende in de vier jaar tussen 2013 en 2016 - met de Winterspelen van Sotsji en de Zomerspelen van Rio de Janeiro - 5 miljard euro. 73 procent van dat bedrag kwam uit tv-rechten voor de Spelen.

Er is meer dan 3 miljard euro aan sponsorgeld binnengehaald voor Tokio 2020. De Amerikaanse zendgemachtigde NBC heeft al meer dan 1 miljard euro aan advertenties verkocht voor de Spelen.

Volgens een recent onderzoek van het Japanse SMBC Nikko Securities zou afgelasting van de Spelen de Japanse economie 65,6 miljard euro kosten.

Sinds de eerste Spelen in 1896 ging het evenement alleen niet door tijdens de Eerste Wereldoorlog (1916) en de Tweede Wereldoorlog (1940 en 1944). Hoewel Bach blijft benadrukken dat het coronavirus niet voor een vierde afgelasting zal zorgen, is niet iedereen in zijn organisatie daar zo van overtuigd.

"Rond eind mei zullen we ons moeten afvragen of deze situatie voldoende onder controle is om naar Tokio te kunnen", zei de Canadees Pound, die sinds 1978 IOC-lid is. "Op dit moment lijken de Spelen gewoon door te gaan, maar uiteindelijk ligt het niet in onze handen. Als het echt een dodelijke pandemie wordt, dan is er niks aan te doen."

Volg de laatste ontwikkelingen rond het coronavirus in ons liveblog.