Terwijl de beurskoersen maandag flink onderuit zijn gegaan als gevolg van de uitbraak van het coronavirus, beklemtoont premier Mark Rutte dat de Nederlandse economie in staat is "klappen op te vangen". Tegelijkertijd benadrukt de premier dat de volksgezondheid het belangrijkste is in de aanpak van het COVID-19-virus.

"Onze buffers zijn sterk gevuld. We hebben een begrotingsoverschot, een lage staatsschuld en een historisch lage werkloosheid", zei Rutte na afloop van het coalitieoverleg. "Maar de volksgezondheid is onze prioriteit nummer één."

Volgens de premier is het op dit moment niet nodig om extra economische maatregelen te nemen of extra potjes aan te leggen. "Het 'coronapotje' hebben we de afgelopen zes jaar al gevuld. De buffers zijn er. Onze schokbrekers zijn in topconditie."

Voor het kabinet is dat echter geen reden om achterover te leunen. "We blijven kijken of extra maatregelen nodig zijn." Na afgelopen weekend is in Nederland het dodental als gevolg van het coronavirus opgelopen tot drie. Het aantal besmettingen neemt met de dag toe.

Crisisteam mogelijk deze week opnieuw bij elkaar

Volgens de premier is het goed mogelijk dat het ministeriële crisisteam deze week bijeenkomt. "In deze fase is het goed om bij te praten, ook al worden er geen nieuwe grote besluiten genomen", aldus de premier. "Maar het kan ook dat uit de adviezen blijkt dat we op bepaalde onderdelen verder moeten gaan met te nemen maatregelen dan we tot nu toe gedaan hebben."

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft Noord-Brabanders die last hebben van verkoudheid, hoesten of koorts opgeroepen om thuis te blijven. Van de personen van wie niet duidelijk is hoe ze besmet zijn geraakt, hebben de meesten een link met Noord-Brabant.

Premier Rutte zei "groot respect" te hebben voor Noord-Brabanders. "Het coronavirus managen doen we met zeventien miljoen mensen. Ook in Brabant zie je mensen met een grote nuchterheid zeggen: we gaan dit met z'n allen doen."

De dagelijkse toename van het aantal besmette personen valt nog onder de zogenoemde indamfase. Dit betekent dat er wat het kabinet betreft geen extra maatregelen nodig zijn. Rutte wilde opnieuw niet nader toelichten wanneer de indamfase exact voorbij is en wanneer de volgende fase - waarin noodmaatregelen nodig zijn - zich aandient.

