Het aantal besmettingen met het coronavirus in Nederland is opnieuw gestegen. Met 56 nieuwe patiënten ligt het totaal op 321, meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) maandag. Het dodental ligt sinds zondag op drie.

De meeste patiënten zijn woonachtig in Noord-Brabant. Het gaat om 134 personen, aldus het RIVM. Op de tweede plek staat de provincie Utrecht met 52 patiënten.

Het RIVM meldt ook dat van 150 besmette personen bekend is dat ze in het buitenland zijn geweest. De meesten waren in Italië. De rest was in Duitsland, Frankrijk, Iran, Oostenrijk, Kaapverdië, Hongkong en het Verenigd Koninkrijk.

Van negentig patiënten is nog niet bekend hoe ze besmet zijn geraakt. Daar wordt onderzoek naar gedaan. Ook de resultaten van een onderzoek onder zorgpersoneel in Noord-Brabant nog niet bekend. Het RIVM meldt hier binnenkort meer informatie over naar buiten te brengen.

De GGD brengt nog in kaart met wie de 56 nieuwe besmette personen contact hebben gehad. Dit zogeheten contactonderzoek wordt gestart zodra iemand met het virus besmet blijkt te zijn.

De meeste besmette personen hebben milde klachten en verblijven daarom in thuisisolatie. Mensen worden alleen opgenomen in het ziekenhuis als ze ernstige klachten hebben. De drie tachtigers die vorige week zijn overleden aan COVID-19, de ziekte die het coronavirus veroorzaakt, lagen in het ziekenhuis.

