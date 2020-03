Het aantal bezoekers van de website van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) blijft stijgen. In totaal telde het instituut sinds half januari meer dan 23 miljoen pageviews. Daarnaast wordt het callcenter van het ministerie voor vragen over het coronavirus platgebeld. De afgelopen dagen belden er per dag gemiddeld 2.800 mensen met vragen.

In beide gevallen gaat het om recordcijfers. Niet eerder werden de website en het callcenter zo massaal geraadpleegd, laten het RIVM en het ministerie van Volksgezondheid maandag aan NU.nl weten.

De website passeerde de afgelopen week elke dag de grens van een miljoen pageviews. Op zondag 8 maart haalde de website voor het eerst meer dan twee miljoen pageviews. De RIVM-site behaalt gemiddeld op een drukke dag zo'n 100.000 pageviews.

Het RIVM signaleert piekmomenten na de bekendmaking van nieuwe cijfers over het aantal besmettingen in Nederland of elders in Europa.

Ook informatienummer van ministerie brak record op 8 maart

Ook de telefoonlijn van het ministerie kende zondag 8 maart een recorddrukte. Na de bekendmaking van nieuwe cijfers namen 3.057 mensen contact op met het callcenter.

Het ministerie liet vorig week al weten de capaciteit van het callcenter op te schalen om alle vragen te kunnen beantwoorden. De meest gestelde vraag aan medewerkers van het callcenter is: ik ben ziek, kan dit het nieuwe coronavirus zijn? Op de tweede plek staat de vraag: wanneer heb je kans op het coronavirus?

