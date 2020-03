Het Champions League-duel tussen Paris Saint-Germain en Borussia Dortmund wordt woensdag zonder publiek gespeeld. Er wordt geen risico genomen met betrekking tot het coronavirus. Datzelfde geldt in de Franse Ligue 1 voor alle wedstrijden die tot 15 april op het programma staan.

Naar verluidt was verplaatsing van PSG-Dortmund ook een optie, maar in overleg met de Franse politie is besloten om geen toeschouwers toe te laten in het Parc des Princes.

Datzelfde besluit werd iets later op de dag genomen met betrekking tot de Franse competitie en de wedstrijden van de nationale ploeg. Tot 15 april zijn geen of maximaal duizend supporters welkom. De clubs mogen zelf tot een maximum van duizend besluiten of ze fans toelaten en krijgen - als de situatie dat toelaat - ook op de optie om wedstrijden uit te stellen.

PSG kreeg afgelopen weekend al te maken met maatregelen vanwege het COVID-19-virus. Zaterdag ging de competitiewedstrijd tegen RC Strasbourg niet door, wat betekende dat de Franse topclub geen ideale voorbereiding op het duel met Dortmund beleefde.

PSG verloor de heenwedstrijd tegen Dortmund in de achtste finales van de Champions League met 2-1 en moet in eigen huis dus winnen om de kwartfinales te halen. Het duel begint woensdag om 21.00 uur.

1 Video Samenvatting Borussia Dortmund-Paris Saint-Germain (2-1)

Ook Bundesliga-duels zonder publiek?

Het coronavirus heeft inmiddels tot een flink aantal maatregelen geleid in het voetbal. In Italië werden al veel duels zonder publiek afgewerkt en volgens buitenlandse media staan de wedstrijden in Duitsland voor eenzelfde scenario.

Bovendien greep de FIFA maandag ook in Azië in. De Aziatische WK-kwalificatieduels die eind maart en begin juni op het programma stonden, zijn uitgesteld. Het gaat om wedstrijden richting het WK van 2022 in Qatar.

Verder heeft de Japanse voetbalbond de start van de J. League, het hoogste niveau in het Aziatische land, nog verder uitgesteld. Er zullen in ieder geval deze maand nog geen wedstrijden worden gespeeld. Eerder waren alle duels tot half maart al voorlopig geschrapt.

In het Nederlandse betaalde voetbal worden er nog geen extra maatregelen genomen. Een woordvoerder van de KNVB meldt maandag dat de bond de lijn van het RIVM en de overheid volgt en dat er voorlopig gewoon - met publiek - gevoetbald kan worden in de Eredivisie en de Keuken Kampioen Divisie.

"De situatie is onveranderd, we houden onze eigen lijn aan. Achter de schermen brengen we natuurlijk allerlei scenario's in kaart, maar zolang het RIVM ons niet informeert dat er niet gevoetbald kan worden, kunnen de wedstrijden gewoon doorgaan."

Volg de laatste ontwikkelingen rond het coronavirus in ons liveblog.