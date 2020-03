Koning Willem-Alexander en koningin Máxima schudden "in principe" geen handen tijdens het staatsbezoek aan Indonesië deze week, laat de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) aan NU.nl weten.

De maatregelen worden genomen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan en zijn medegedeeld in een briefing voorafgaand aan het staatsbezoek. Willem-Alexander en Máxima komen naar verwachting maandagmiddag in Jakarta aan.

Mogelijk maakt het koningspaar een uitzondering voor president Joko Widodo en de ontvangst door de sultan van Djokjakarta.

Traditiegetrouw schudt het koningspaar tijdens een ontvangst in het Erasmushuis in Jakarta ook de handen van honderden Nederlanders die in Indonesië wonen.

In de briefing wordt gemeld dat Willem-Alexander en Máxima in plaats daarvan mogelijk de handen vouwen voor een zogeheten Soendanese groet. Het gaat om een begroeting van Soendanezen afkomstig uit West-Java.