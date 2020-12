'Versnippering zorg hinderde corona-aanpak'

Dat de medische zorg moeite had de corona-uitbraak bij te benen, heeft veel te maken met de marktwerking in de zorg. Dat zei Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg in het tv-programma Op1.



"We houden van marktwerking in de zorg, en dat vraagt dat er heel veel versnipperde, individuele partijen zijn. Dat werkt niet voor de goede aanpak", aldus Kuipers. "Er zijn nogal wat dingen waarop we kunnen verbeteren. Dat heeft te maken met de grote versnippering van het systeem. Dat heeft ons bijna opgebroken. Want er is te weinig samenhang."



Kuipers pleit ervoor om weer meer samenhang te scheppen: "We moeten echt zorgen dat we veel sterkere netwerken bouwen, dit jaar heeft ons daar gewoon toe gedwongen."



Kuipers is overigens nog wel trots op ons systeem. "De gezondheidszorg in Nederland staat internationaal bijna altijd op één, maar altijd in de top drie. Dan gaat het om toegankelijkheid en gelijkheid van behandeling. Dat is een groot goed. Het is een publiek betaald systeem. Het maakt bij ons niet uit of je een baan hebt, of een eigen inkomen hebt: als je een dure behandeling nodig hebt, dan krijg je die. We hebben uitstekend opgeleide mensen, vakkundige artsen, prachtige instellingen."



In het begin van de coronacrisis in het voorjaar bleken er niet genoeg bedden op de ic-afdelingen te zijn om alle coronapatiënten te verplegen en moesten er met veel kunst- en vliegwerk ic-bedden en personeel worden toegevoegd. Een deel van de ic-patiënten moest zelfs naar Duitsland worden gebracht.