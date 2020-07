Zweden laat besmette personen zelf contactonderzoek uitvoeren

Inwoners van Zweden die het coronavirus hebben opgelopen moeten voortaan zelf achterhalen met wie ze contact hebben gehad. Dat heeft het Zweedse ministerie van Volksgezondheid bekendgemaakt. Volgens het ministerie is het onderzoek door de vele besmettingen in Zweden effectiever wanneer mensen zelf hun contacten inlichten.



Hoe het contactonderzoek door de besmette personen er in de praktijk uit moet gaan zien is nog niet duidelijk. Zo is nog niet duidelijk of de Zweedse autoriteiten zullen controleren of de onderzoeken goed verlopen. Wel verzekert het ministerie van Volksgezondheid dat mensen die te ziek zijn om hun naasten in te lichten dit niet hoeven te doen. In dat geval zullen de autoriteiten het contactonderzoek alsnog uitvoeren.