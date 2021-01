Zwaargetroffen Brazilië kan beginnen met vaccineren

De Britse regering hoopt in maart de coronamaatregelen te kunnen versoepelen. Dat zei de Britse minister Dominic Raab van Buitenlandse Zaken zondag in een interview met Sky News "We willen zo snel mogelijk uit deze nationale lockdown komen. Hopelijk kunnen we in maart versoepelen. Ik denk niet dat we het in één keer zullen doen, maar in stapjes de maatregelen zullen uitfaseren", aldus Raab.Het Verenigd Koninkrijk trof afgelopen vrijdag strengere maatregelen. Zo werd reizen verder aan banden gelegd. Om te voorkomen dat andere mutaties van het virus het land bereiken, moet vanaf morgen iedereen na aankomst in quarantaine. Om 4.00 uur lokale tijd vervalt dan de uitzondering dat reizigers uit bepaalde landen niet in isolatie hoeven.Premier Boris Johnson kondigde verder aan dat beter op de naleving van de quarantaineplicht gecontroleerd zal worden. Mensen moeten na aankomst tien dagen in quarantaine of vijf dagen na een negatieve test. De Britten kampen met een mutatie van het coronavirus die veel besmettelijker is dan andere varianten.