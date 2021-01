Zwaar getroffen Brazilië begint deze week met vaccineren

Het door het coronavirus zwaar getroffen Brazilië kan beginnen met vaccineren. De autoriteiten van het Zuid-Amerikaanse land keurden zondag twee vaccins goed: het Chinese Sinovac CoronaVac en het Britse middel van Oxford-AstraZeneca. Er wordt een massale inentingscampagne voorbereid, die woensdag moet beginnen.



Een 54-jarige verpleegster in de metropool Sao Paulo kreeg kort na de goedkeuring al de eerste prik met het Chinese spul. De Braziliaanse president Bolsonaro, die corona slechts een griepje noemde en zelf besmet raakte, sprak herhaaldelijk denigrerend over het Chinese vaccin.



Brazilië telt na de Verenigde Staten de meeste coronadoden ter wereld: ruim 209.000. In de VS gaat het om bijna het dubbele aantal.