Zuid-Korea breidt mondkapjesplicht uit

Rellen in Argentijnse gevangenissen vanwege coronabeperkingen

In zeker zes penitentiaire inrichtingen in Argentinië protesteerden gevangenen tegen het bezoekverbod vanwege de coronapandemie. In de gevangenis van San Martín bij de hoofdstad Buenos Aires zijn zaterdag acht agenten gegijzeld, meldde de televisiezender TN. In het detentiecentrum van Lomas de Zamora vielen vijf bewakers in handen van gedetineerden. Nadat ze een akkoord hadden bereikt met de gevangenisdirectie werden alle gijzelaars vrijgelaten.



Vanaf 14 november mogen gevangenen weer bezoek ontvangen. Er dienen echter strikte hygiënevoorschriften in acht te worden genomen. De bezoeken werden half maart opgeschort om te voorkomen dat het coronavirus zich in de gevangenissen zou verspreiden.