Zuid-Afrikaanse virusvariant duikt op in Denemarken

De variant van het coronavirus die voor het eerst werd ontdekt in Zuid-Afrika, is nu ook opgedoken in Denemarken. Dat melden lokale gezondheidsautoriteiten zaterdag.



Het is nog onbekend hoe de besmettelijkere mutatie in het land terecht is gekomen en hoeveel mensen ermee besmet zijn.