In Zuid-Afrika zijn in de afgelopen 24 uur 1.160 nieuwe besmettingen geregistreerd, meldt persbureau AFP . Dit is tot nu toe het grootste aantal besmettingen binnen een etmaal. In totaal heeft het land nu 14.355 besmettingen bevestigd.Zuid-Afrika telt het grootste aantal besmettingen van heel Afrika. 261 coronapatiënten in het land zijn tot nu toe overleden.