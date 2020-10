Meer dan elfduizend nieuwe besmettingen in Duitsland

Duitsland meldt 11.409 besmettingen in 24 uur tijd. Volgens het Robert Koch-Insti­tut (RKI) kwam het aantal nieuwe besmettingen vorige week ook meermaals boven de elfduizend uit. Zaterdag werd met 14.714 nieuwe gevallen een dagrecord gemeld.



Na twee dagen met een afname is er nu weer sprake van een toename. Op zondag en maandag werden respectievelijk nog 11.176 en 8.685 nieuwe gevallen gemeld, maar op die dagen worden doorgaans minder positieve tests gemeld dan op andere momenten in de week.



Het officiële aantal besmettingen in Duitsland komt uit op 449.275. Het officiële dodental stijgt naar 10.098, nadat in het afgelopen etmaal nog eens 42 coronapatiënten in het land zijn overleden.