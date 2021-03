Ziekenhuis Aruba kan patiëntenstroom amper meer aan

Het Horacio Oduber Hospital op Aruba kan de toestroom van coronapatiënten nauwelijks meer aan. Woensdag werden vijf nieuwe patiënten op de corona-afdeling en een persoon op de intensive care (ic) opgenomen. Daarmee is het aantal coronapatiënten in dit ziekenhuis gestegen naar 41 en is de kritieke grens bereikt. Voorzitter van de raad van bestuur Jacco Vroegop luidde een dag eerder al de noodklok.



Het ziekenhuis beschikt niet over voldoende gekwalificeerd personeel. Bovendien wordt al ruim een jaar onder hoge druk gewerkt. Het vinden van personeel om de zorg rond die bedden te verlenen, wordt volgens Vroegop nog een hele uitdaging.



Vorig jaar heeft Aruba meer ic-apparatuur gekregen van Nederland. Ook krijgt het ziekenhuis sinds vorig jaar veel extra zorgpersoneel ter ondersteuning vanuit Nederland, dat ook betaalt. Zonder deze hulp zouden veel patiënten niet geholpen kunnen worden, aldus Vroegop.



Door de toestroom van coronapatiënten is de reguliere zorg in gevaar gekomen en moeten operaties worden afgezegd. Het ziekenhuis had woensdag nog slechts twee bedden op de intensive care over.