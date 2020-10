Zeventig coronapatiënten meer in het ziekenhuis

Consument gaf sinds gedeeltelijke lockdown 10 procent minder uit met pinpas

Nederlanders betaalden in de eerste week van de gedeeltelijke lockdown 10 procent minder met de pinpas en geld dat ermee werd opgenomen, blijkt uit cijfers van ING. De bank heeft acht miljoen kaarthouders.



ING kijkt hierbij naar de cijfers van vergelijkbare periodes in de afgelopen vier jaar, dus weken waarin een groot deel van het land herfstvakantie had. De bank heeft geen inzicht in de iDEAL-betalingen, dus boodschappen die online via dat betaalmiddel worden afgerekend, tellen niet mee.



Ten opzichte van de week voordat de gedeeltelijke lockdown van kracht werd, trokken we de pinpas 5 procentpunt minder vaak. In normale tijden verschuift een deel van de betalingen in vakantietijd naar het buitenland. Dat was nu ook in veel mindere mate het geval.