Zelftest mogelijk vanaf april beschikbaar 

Terwijl over de hele wereld vaccinatieprogramma's uitgerold worden, neemt het vertrouwen in coronavaccins toe en de zorgen over bijwerkingen af. Dat blijkt uit een peiling van het Institute of Global Health Innovation (IGHI) en onderzoeksbureau YouGov in veertien landen.Britten zijn het meest bereid om zich te laten prikken. 77 procent zegt zich te laten vaccineren als deze week een vaccin beschikbaar is. In november, vlak voordat het Pfizer/BioNTech-vaccin werd goedgekeurd in het Verenigd Koninkrijk, was dat nog 55 procent. In Frankrijk, Singapore en Japan zijn mensen het meest terughoudend, maar ook in die landen is een stijging te zien.Ook in Nederland stijgt het aantal mensen dat zich zonder twijfel laat vaccineren. Op 10 februari 2021 was dat 53 procent. Het aantal mensen dat zich niet laat vaccineren stijgt ook, van 12 procent op 27 januari naar 15 procent op 10 februari.Van de in totaal 13.500 respondenten wereldwijd zegt 45 procent zich zorgen te maken over bijwerkingen van een coronavaccin.