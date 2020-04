Zelfstandig wonende ouderen mogen één of twee vaste personen ontvangen

Op advies en aandringen van ouderenbond ANBO heeft het kabinet de coronaregels omtrent het bezoeken van zelfstandig wonende ouderen verduidelijkt. Volgens de ANBO krijgt een deel van deze groep gezonde ouderen geen bezoek, omdat er verwarring is over de RIVM-richtlijnen.



Op de website van het RIVM en de Rijksoverheid staat sinds begin april: "Ga niet op bezoek bij mensen van 70 jaar of ouder". Op verzoek van de ANBO is de regel vanaf woensdag dat zelfstandig wonende ouderen één of twee vaste personen kunnen aanwijzen, die de oudere met enige regelmaat bezoeken, mits de betrokkenen allebei gezond zijn, 1,5 meter afstand tot elkaar houden en hun handen goed wassen.