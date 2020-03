Zeker 19.000 Nederlandse reizigers vast in het buitenland

Een vestiging van farmaceut Roche in Almere is beklad, meldt Omroep Flevoland . Met zwarte verf is de tekst "Hoeveel doden?" op het gebouw gespoten. Roche lag donderdag onder vuur - onder meer tijdens het debat in de Tweede Kamer - omdat Nederland voor coronatesten afhankelijk is van de apparatuur van het bedrijf, waardoor een tekort aan testen is ontstaan. Leesmeer over de kwestie.