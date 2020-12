XL-teststraat Maastricht straks ook vaccinlocatie

De XL-coronateststraat bij zalencentrum MECC in Maastricht zal ook gebruikt worden als vaccinatielocatie. Dat bevestigt een woordvoerder van de GGD Zuid Limburg vrijdag na berichtgeving door 1Limburg Mogelijk worden in januari al de eerste mensen in de hal gevaccineerd met het Pfizer-vaccin. "Wanneer we beginnen en wie er als eerste wordt ingeënt is afhankelijk van de planning van het het RIVM", aldus een woordvoerster. Volgens de laatste kabinetsplannen zijn zorgmedewerkers de eersten die worden gevaccineerd zodra het Pfizer-vaccin beschikbaar is.De XL-teststraat op een parkeerterrein naast het zalencentrum in Maastricht wordt aanstaande dinsdag in gebruik genomen. Per dag kunnen er 3.600 mensen worden getest.