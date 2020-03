De Chinese president Xi Jinping is dinsdag in Wuhan, voor het eerst sinds de uitbraak van het virus. De miljoenenstad is aangemerkt als epicentrum van de uitbraak van het virus en is nog altijd in quarantaine.



Volgens de Chinese staatsomroep gaat de president onder meer op bezoek bij bewoners, patiënten en gezondheidsmedewerkers. Het aantal personen dat per dag besmet raakt met het virus is de afgelopen weken sterk gedaald; maandag waren dat er zeventien. Volgens experts zou het bezoek van de Chinese president een signaal zijn dat het land het virus onder controle heeft.



De provincie Hubei, waar Wuhan de hoofdstad van is, zei dinsdag een systeem op te zullen zetten waardoor mensen weer binnen de provincie kunnen reizen. Via mobiele telefoons zal iedereen die Wuhan in en uit gaat voorlopig nog gemonitord worden, maar het is wel de bedoeling dat reizen binnen de provincie binnenkort weer een optie is.