Veiligheidsberaad overvallen door vonnis over avondklok

De uitspraak van de voorzieningenrechter over de avondklok is voor het Veiligheidsberaad "een onverwachte ontwikkeling". Het beraad van de 25 burgemeesters die voorzitter van een veiligheidsregio zijn, kan pas meer over de gevolgen van de uitspraak zeggen als het kabinet er inhoudelijk op heeft gereageerd. Dat laat een woordvoerder van voorzitter Hubert Bruls, tevens burgemeester van Nijmegen, zojuist weten.



De 25 veiligheidsregio's zijn verantwoordelijk voor de handhaving van de coronaregels. Burgemeesters van de grootste gemeente in zo'n gebied zijn voorzitter van de veiligheidsregio. Zij nemen in samenspraak met politie en justitie regionale beslissingen over de manier van handhaven. In elke regio is in de afgelopen tijd gecontroleerd op naleving van de avondklok en zijn zo nodig overtreders bekeurd.



Lang niet alle burgemeesters waren in januari voorstander van de invoering van de avondklok. Er waren vooral veel zorgen over de uitvoerbaarheid van de maatregel, terwijl sommige burgemeesters ook vonden dat een avondklok moeilijk uit te leggen was aan de inwoners. In de praktijk bleek overigens, zei Bruls eerder al, dat veel mensen meer moeite hadden met het aangescherpte advies over het ontvangen van bezoek dan de avondklok.