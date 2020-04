Winterse Vierdaagse geen optie voor Nijmegen

Technische briefing: Kunnen kapperszaken voorzichtig open?

Thierry Baudet (FVD) wil weten of het mogelijk is om kapperszaken te openen als het personeel beschermingsmiddelen draagt. En waarom kan een restaurant - zolang er maar genoeg afstand wordt gehouden - niet open?



Volgens Van Dissel is dit een beeld waar we langzaam naartoe gaan, "maar er moeten prioriteiten gesteld worden".



"De scholen zijn open, omdat we weten welke impact dat heeft. Ook sporten mag, omdat we weten wat het met mensen doet als dat niet meer kan", aldus Van Dissel. Hij wijst erop dat er nog steeds een tekort aan mondkapjes is. "Als we kappers adviseren om mondkapjes te dragen, dan zijn er vergelijkbare beroepen die er ook in aanmerking voor zouden komen."



Volgens Van Dissel leidt een advies aan kappers om mondkapjes te dragen tot nieuwe problemen.