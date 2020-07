'Wijzig vlucht op tijd bij gezondheidsklachten'

Het is beter om bij gezondheidsklachten die duiden op corona een vliegreis thuis te wijzigen of te annuleren dan op het vliegveld geweigerd te worden. Dat schrijft minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur dinsdag in een brief aan de Tweede Kamer.



Als een luchtvaartmaatschappij een passagier weigert om gezondheidsredenen, zijn de mogelijkheden om over te boeken beperkt en is de passagier diens ticket kwijt, aldus de minister.



Als een reis eerder wordt geannuleerd, dan zijn de mogelijkheden groter, afhangend van het type ticket dat is gekocht. Bovendien hebben meerdere vliegtuigmaatschappijen hun voorwaarden voor annulering of overboeking versoepeld vanwege de coronacrisis.



Van Nieuwenhuizen zegt dat passagiers die de komende weken tickets gaan boeken een risicoafweging moeten maken. "Om het risico te beperken kan dat betekenen dat zij een flexibeler (en daardoor duurder) ticket aanschaffen, of dat zij een verzekering afsluiten die annulering wegens ziekte dekt."