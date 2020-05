Oversterfte onder mensen die langdurige zorg krijgen neemt af

De sterfte onder personen die gebruikmaken van de Wet langdurige zorg (bijvoorbeeld bewoners van verpleeg- of verzorgingstehuizen) ligt nu 21 procent hoger dan in een gemiddelde week in 2020 voor COVID-19 in Nederland uitbrak, melden het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) woensdag op basis van sterftecijfers tot en met week 19.



Over die week deelt het CBS nog geen voorlopige cijfers. In week 18 (27 april tot en met 3 mei) overleden ongeveer veertienhonderd personen die langdurige zorg kregen. Dat zijn ruim driehonderd sterfgevallen minder dan in week 17, toen het aantal overledenen bijna dubbel zo groot was als in een gemiddelde week in de eerste tien weken van 2020.



Tot en met 8 maart overleden per week gemiddeld 1.160 mensen die gebruikmaakten van de Wet langdurige zorg. Op het hoogtepunt, in week 15 (6 tot en met 12 april), lag dat aantal op een gemiddelde van 2.400 overledenen. Sindsdien werd een dalende lijn ingezet.



De cijfers wijzen erop dat flink meer mensen aan de gevolgen van het coronavirus zijn overleden dan dagelijks wordt gemeld. Wel moet de kanttekening worden geplaatst dat het CBS geen informatie over de doodsoorzaak heeft, waardoor de oversterfte van driehonderd personen niet met 100 procent zekerheid toegeschreven kan worden aan het coronavirus.



Een uitschieter in de cijfers van het CBS en het RIVM zijn de personen in de leeftijdsgroep van 65 tot 80 jaar: daar ligt de sterfte nog altijd 35 procent hoger dan het gemiddelde van de eerste tien weken van 2020. Over alle leeftijdsgroepen gezien ligt de sterfte nog ruim 9 procent hoger dan het gemiddelde in de eerste tien weken.