WHO-team naar China voor onderzoek naar oorsprong virus

Britse virusmutatie duikt op in Mexico

De Britse variant van het coronavirus is voor het eerst opgedoken in Mexico, zo melden lokale gezondheidsautoriteiten maandagochtend (Nederlandse tijd). De mutatie werd ontdekt in de deelstaat Tamaulipas, in het noorden van Mexico.



De patiënt in kwestie is een 56-jarige man die op 29 december van Mexico-Stad naar de stad Matamoros vloog. Het zou gaan om een internationale reiziger.