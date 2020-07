WHO stopt onderzoek naar effecten malariamiddel op coronapatiënten in ziekenhuizen

Gezondheidsorganisatie WHO onderzoekt niet langer de effecten van malariamiddel hydroxychloroquine en hiv-middelen lopinavir/ritonavir op coronapatiënten in het ziekenhuis. Uit een proef blijkt namelijk dat deze middelen de kans op overleving niet of nauwelijks vergroot, aldus de WHO zaterdag.



De proef werd gestart in de zoektocht naar een effectieve middel tegen COVID-19, de ziekte die door het coronavirus ontstaan. De commissie die dit onderzoek leidde, meldt dat de geteste middelen dezelfde resultaten opleverden als de reguliere zorg.



Het besluit van de WHO heeft alleen betrekking tot de proef met de genoemde middelen op in ziekenhuis genomen coronapatiënten. Er lopen ook nog andere studies naar de effecten van de middelen op andere coronapatiënten.