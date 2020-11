Voor de derde dag op rij recordaantal coronabesmettingen in de VS

In de Verenigde Staten is voor de derde dag op rij een recordaantal nieuwe besmettingen met het coronavirus vastgesteld. In de afgelopen 24 uur werden volgens de gegevens van Johns Hopkins University meer dan 127.000 nieuwe besmettingen geregistreerd.



Het aantal personen dat aan de gevolgen van Covid-19 is overleden, steeg met 1.149. Dat daggetal is een stuk lager dan tijdens de eerste golf in de lente, maar het is wel de vierde dag op een rij waarop meer dan duizend doden vielen. Dat zijn de hoogste aantallen sinds augustus.



Het totale aantal vastgestelde coronabesmettingen in de Verenigde Staten staat op 9.732.947. Het totale dodental bedraagt er nu 236.064 personen. Geen ander land is in besmettingsaantal en dodental zo hard door de pandemie getroffen als de VS.