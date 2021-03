WHO raadt gebruik malariamiddel hydroxychloroquine af

Twitter gaat ook misleidende berichten over vaccins van waarschuwing voorzien

Twitter voorziet misleidende berichten over coronavaccins voortaan van een waarschuwing. Gebruikers die dergelijke tweets plaatsen worden bij herhaling tijdelijk geblokkeerd en na vijf keer permanent verbannen van het sociale netwerk.



Het Amerikaanse bedrijf verwijderde al berichten die verkeerde of misleidende informatie over het virus bevatten als die schade kunnen aanrichten. Van dergelijke tweets zijn er inmiddels meer dan 8.400 geschrapt.



Nu steeds meer landen verschillende vaccins gebruiken zijn mensen nog vaker op zoek naar gezaghebbende informatie over de pandemie, verklaart Twitter het aangescherpte beleid. Het brengt berichten die daarnaar verwijzen daarom extra onder de aandacht.