De gezondheidsorganisatie WHO zegt maandag de bevindingen van wetenschappers onder de loep te nemen, waarin gesteld wordt dat het coronavirus zich ook verspreidt in besmettelijke kleine druppels, zogeheten aerosolen.Volgens de experts van de WHO is dit nog niet voldoende aangetoond. Dit weekend ondertekenden 239 wetenschappers uit 32 landen een brief dat de WHO haar adviezen moet updaten.De WHO heeft gezegd dat het coronavirus zich voornamelijk van persoon tot persoon verspreidt via druppels uit neus of mond, die worden uitgestoten als een coronapatiënt hoest, niest of spreekt.