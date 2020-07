Australische deelstaat Victoria verplicht mondkapjes in openbare ruimte

Na een recordaantal besmettingen op donderdag verplicht de Australische deelstaat vanaf zondag het dragen van een mondkapje in de openbare ruimte. Dat maakte de premier van de deelstaat, Daniel Andrews, zojuist bekend.



In 24 uur tijd registreerde de deelstaat 723 nieuwe besmettingen en dertien nieuwe sterfgevallen. Het aantal besmettingen in Victoria is de laatste tijd zodanig aan het toenemen, dat de lokale overheid zich genoodzaakt ziet de maatregelen verder aan te scherpen.



Naast het dragen van een mondkapje in de openbare ruimte, mogen inwoners van de deelstaat geen bezoek meer ontvangen en ook niet meer bij mensen op bezoek. "Ik weet dat het tegenstrijdig voelt dat je wel naar de kroeg kan, maar niet naar het huis van je vriend. Maar uiteindelijk is dat waar de data ons naartoe leidt", zei Andrews. "Dat is waar de transmissie plaatsvindt. Niet in cafés of restaurants, maar in kleine mate bij de mensen thuis. De ene familie besmet de andere."