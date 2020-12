WHO hoorde precies een jaar geleden voor het eerst over het coronavirus

Het is vandaag precies een jaar geleden dat de Wereldgezondheidsorganisatie WHO voor het eerst over het nieuwe coronavirus hoorde. Op 31 december 2019 worden bij de WHO de eerste meldingen over het virus opgepikt.



Via een mediastatement van de gezondheidsautoriteiten in Wuhan verneemt de WHO dat er in de Chinese regio meerdere gevallen bekend zijn van een virale longontsteking. Ook wordt er een verslag van de infectieziektenmonitor ProMED opgepikt over dezelfde cluster van mysterieuze longontstekingen. Het zou een voorbode zijn van de coronapandemie die de hele wereld in zijn greep hield.