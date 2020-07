WHO gaat na juli oorsprong van virus in China onderzoeken

De wereldgezondheidsorganisatie WHO stoomt momenteel een team klaar dat de oorsprong van het coronavirus in China moet onderzoeken, meldt expert noodsituaties Mike Ryan van de WHO vanavond.



Een week geleden zou het eerste tweepersoonsteam van de WHO in China zijn gearriveerd. De organisatie hoopte eind juli een groter team te sturen, maar volgens Ryan kost het veel tijd om de wetenschappers voor te bereiden.



"Ze zullen pas na juli aan de slag kunnen in China", aldus Ryan. Volgens hem wordt er tijdens het onderzoek "goed samengewerkt" met China.