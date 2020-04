'Virusuitbraak in Spanje duidelijk aan het afremmen'

Spanje meldt dat er in het land nu 146.690 personen besmet zijn geraakt, terwijl 14.555 coronapatiënten overleden. Dat is een stijging van 6.180 besmettingen en 757 overlijdensgevallen ten opzichte van de update van gisteren.



Ook in de dagen daarvoor bracht Spanje lagere aantallen besmettingen en sterfgevallen naar buiten. Toch is er sprake van een afvlakking: "Proportioneel gezien nemen de aantallen af", aldus het Spaanse ministerie van Volksgezondheid.



Een hooggeplaatste adviseur van de wereldgezondheidsorganisatie WHO, Bruce Aylward, is het met het Spaanse ministerie eens. Aylward spreekt van "voorzichtig optimisme" en ziet dat de virusuitbraak in het Zuid-Europese land "duidelijk afgeremd is".