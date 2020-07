WHO: Eerste vaccins begin volgend jaar beschikbaar

Trump erkent verslechtering situatie in VS

De Amerikaanse president Donald Trump heeft Amerikanen aangeraden een mondkapje te dragen als ze niet voldoende afstand tot elkaar kunnen houden. Ook zegt hij dat de situatie in de Verenigde Staten waarschijnlijk nog zal verslechteren, voordat die zal verbeteren.

Die uitspraak is opmerkelijk, omdat Trump de COVID-19-pandemie tot op heden altijd heeft gebagatelliseerd en sceptisch was over mondkapjes.



"Of je een kapje nou leuk vindt of niet, ze hebben nut en we kunnen momenteel elk voordeel gebruiken", aldus de president tijdens de eerste coronabriefing in maanden.