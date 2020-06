WHO-baas: Ergste moet nog komen

De coronapandemie is nog lang niet voorbij, zei Tedros Adhanom Ghebreyesus, baas van de Wereldorganisatie (WHO) vandaag tijdens een briefing. Hij constateerde dat een half jaar na de virusuitbraak in China inmiddels tien miljoen wereldburgers besmet zijn (geweest) en 500.000 mensen zijn overleden aan de gevolgen ervan.



"De meeste mensen blijven vatbaar en het virus heeft nog veel speelruimte", sprak hij. "We willen allemaal dat dit voorbij is. We willen allemaal doorgaan met ons leven. Maar de harde realiteit is dat dit nog lang niet voorbij is. Hoewel veel landen enige vooruitgang hebben geboekt, versnelt de pandemie eigenlijk. Het ergste moet nog komen."



Hoewel Nederland al een tijd over de piek heen lijkt te zijn en veel maatregelen zijn versoepeld, zijn er wereldwijd enkele landen waar het virus zich snel verspreidt. Zo wordt het zuiden van de Verenigde Staten momenteel hard getroffen en vreest Brazilië voor een tweede golf in de steden. Ook in onder meer India, Mexico en Zuid-Afrika slaat het virus nog hard om zich heen. Lees hier meer.