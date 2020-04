Wereldwijd nu meer dan 50.000 mensen overleden

Leerink: "De ziekenhuizen vullen hun cijfers in een systeem in. Dat komt dan bij de regio, die het doorstuurt naar ons. Dat zijn momentopnames, meestal 's ochtends. Om 14.00 uur en 17.00 uur vragen we updates over vrije bedden. Dat geeft ons informatie om patiënten te matchen, zodat we in kaart kunnen brengen waar we patiënten kunnen verplaatsen. Ook brengen we zo in kaart hoeveel lege bedden we hebben en waar. Het centrum speelt een rol bij de verplaatsing tussen regio's, binnen de regio kunnen regio's dat zelf regelen."