Wereldwijd twintig miljoen besmettingen

Wereldwijd is het totale aantal bevestigde besmettingen opgelopen tot meer dan twintig miljoen. Op dit moment is bij 20.020.679 personen het coronavirus vastgesteld, meldt de prestigieuze Johns Hopkins University. Het aantal besmettingen is in de laatste zes weken verdubbeld.



Ongeveer een kwart van de besmettingen (ruim vijf miljoen) is in de VS vastgesteld. Ook in Brazilië (meer dan drie miljoen) en India (meer dan twee miljoen) zijn veel gevallen gemeld.