Wereldwijd meer dan 9 miljoen besmettingen

Over de hele wereld is de vraag naar de ontstekingsremmer dexamethasone toegenomen, zegt WHO-directeur Tedros Adhanom Ghebreyesus in een. Uit eerste studies is gebleken dat de relatief goedkope, al bestaande steroïde de overlevingskans van ernstig zieke COVID-19-patiënten vergroot. De WHO noemde de Britse onderzoeken naar het geneesmiddel al eerder een "doorbraak". Hoewel het gaat om eerste bevindingen, is er reden om dit te vieren, zegt de WHO-topman.Nu zegt Tedros dat de productie van dexamethasone snel opgeschaald moet worden. Hij benadrukt dat het eerlijk verdeeld moet worden en dat landen waar de nood hoog is voorrang moeten krijgen. Ook herhaalt Tedros dat er geen bewijs is dat het middel werkt voor mensen met milde klachten of als preventieve maatregel. Alleen mensen die ernstig ziek zijn en onder nauw toezicht staan van een arts hebben mogelijk baat bij dexamethasone.