WHO registreert wereldwijd recordaantal besmettingen op een dag

De gezondheidsorganisatie WHO heeft gisteren 106.662 besmettingen met het coronavirus geregistreerd, meldt Tedros Adhanom Ghebreyesus, de hoogste baas van de WHO. Het betekent het grootste aantal nieuwe besmettingsgevallen dat op een dag is geregistreerd sinds de uitbraak van het coronavirus in december. Het totale aantal besmettingen wereldwijd staat inmiddels op zo'n vijf miljoen.



Het hoge aantal besmettingen valt deels te verklaren doordat veel landen in de afgelopen weken hun testcapaciteiten hebben uitgebreid. Toch waarschuwt Tedros dat het virus zich wereldwijd nog steeds verspreidt. "We hebben nog steeds een lange weg te gaan met de pandemie", zei hij tijdens een virtuele persconferentie. Vooral in arme landen neemt het aantal besmettingen toe. "We zijn erg bezorgd over het toenemende aantal besmettingsgevallen in landen met lage en middelmatige inkomens."