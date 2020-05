Wereldwijd meer dan 350.000 coronadoden gemeld

Zo'n 10 procent van de met het coronavirus besmette werknemers van het slachthuis in Groenlo heeft ziekteverschijnselen, zegt Ton Heerts, voorzitter van Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG). Een groot deel van de medewerkers van het slachthuis van vleesverwerker Vion bestaat uit arbeidsmigranten uit Polen, Roemenië en Bulgarije, die over de grens in Duitsland wonen.Van alle medewerkers zijn inmiddels de adres- en persoonsgegevens bekend, laat de veiligheidsregio weten. Voor zover bekend ligt niemand in het ziekenhuis. Lees hier meer.