Wereldwijd meer dan 300.000 doden gemeld

Aantal Amerikaanse besmettingen en doden blijft flink stijgen

Volgens de cijfers van het Centers for Disease Control and Prevention (CDC), de Amerikaanse federale instantie wat betreft ziektes, zijn er inmiddels 83.947 mensen in de Verenigde Staten overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Dat is een toename van 1.701.



Het aantal bevestigde besmettingen ligt nu op 1.384.930 volgens de federale instantie. Dat is een stijging van meer dan 20.000 ten opzichte van gisteren.



De cijfers zijn op basis van de data van het CDC zelf. De 50 Amerikaanse staten houden zelf ook cijfers bij, die kunnen afwijken van de federale cijfers.