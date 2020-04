Nog meer staten kondigen versoepeling coronamaatregelen aan

Een aantal staten in het zuiden van de VS hebben maandag een versoepeling van de coronamaatregelen aangekondigd. In Georgia mogen onder meer sportscholen, bowlingbanen en kappers vanaf vrijdag weer open. Theaters en restaurants openen op 27 april weer de deuren, kondigde gouverneur Brian Kemp maandag aan.



Kemp gaf daarbij wel aan dat het aantal besmettingen mogelijk toe gaan nemen wanneer mensen weer de deur uit gaan. "Maar we hebben de ziekenhuiscapaciteit, en we hebben de kennis om dit op te kunnen vangen."



Ook in South Carolina werden maandag soortgelijke maatregelen aangekondigd. In Tennessee eindigt de lockdown op 30 april en mogen de meeste bedrijven op 1 mei weer open. De staten volgen op Texas en Vermont, die maandag bepaalde bedrijven al openden. Trump liet afgelopen weekend weten dat Montana waarschijnlijk vrijdag gaat beginnen met het versoepelen van de lockdownmaatregelen.



Dat in deze staten bepaalde activiteiten weer worden hervat, betekent overigens niet dat de andere coronamaatregelen ook worden opgeheven. Amerikanen moeten bijvoorbeeld nog steeds voldoende afstand houden van elkaar.