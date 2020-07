Nieuwe methodes om mensen te testen op de aanwezigheid van het coronavirus worden momenteel in Nederland onderzocht, zo meldt NRC vrijdag.Het RIVM, de GGD's en microbiologische laboratoria zijn gezamenlijk aan het kijken of er alternatieven bestaan voor de huidige coronatest om die sneller, massaler en laagdrempeliger te maken.Zo wordt gekeken of bij kinderen onder de zes jaar een speekseltest afgenomen kan worden. Dan hoeven kinderen geen wattenstaafje diep in de neus of keel te krijgen. Deze methode zou al half augustus ingevoerd kunnen worden.Ook wordt er gekeken om monsters van meerdere mensen tegelijkertijd te testen. Als uit zo'n groepsmonster blijkt dat een van de personen besmet is, dan worden de monsters van de personen apart getest. Hiermee kan bespaard worden op testmaterialen die nog steeds schaars zijn.