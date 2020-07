Wereldwijd meer dan 11 miljoen besmettingen

Het aantal bevestigde besmettingen met het coronavirus wereldwijd is de 11 miljoen gepasseerd, blijkt uit de meest recente cijfers van de Johns Hopkins Universiteit. Even na half 2 zijn in totaal 11.031.905 besmettingen met het coronavirus vastgesteld.



Zwaar getroffen zijn de Verenigde Staten waar meer dan 2.7 miljoen besmettingen, bijna een kwart van het totale aantal, zijn gemeld. Brazilië volgt het land op met meer dan 1,5 miljoen besmettingen, en ook in Rusland noteert met bijna 667.000 een flink aantal besmettingen.



Het aantal vastgestelde besmettingen in Nederland staat op meer dan 50.000. Het totale aantal besmettingen ligt wereldwijd waarschijnlijk veel hoger, omdat niet iedereen wordt getest op het virus.