Wereld precies één jaar getroffen door coronapandemie

Ruim 14.000 nieuwe besmettingen in Duitsland

Het aantal nieuwe besmettingen met het coronavirus dat in de afgelopen 24 uur in Duitsland is vastgesteld, is opnieuw fors gestegen. Het Robert Koch-Insti­tut (RKI), de Duitse evenknie van het RIVM, meldde donderdagochtend maar liefst 14.356 nieuwe gevallen.



Woensdag meldde het RKI nog ruim negenduizend nieuwe besmettingen. Dat was meer dan een verdubbeling van het aantal van de dag ervoor. In Duitsland is het bijna wekelijks het geval dat de cijfers in en vlak na het weekend betrekkelijk laag liggen en vervolgens snel oplopen naarmate de week vordert.



Met de nieuwe gevallen erbij zijn er in Duitsland sinds het begin van de corona-epidemie 2.532.947 coronabesmettingen ontdekt. 72.810 overleden aan de gevolgen van het virus. In het afgelopen etmaal overleden nog eens 321 coronapatiënten in Duitsland.