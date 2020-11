Frankrijk meldt hoogste dodental sinds april

Het aantal mensen in Frankrijk dat aan de gevolgen van het coronavirus is overleden, is dinsdag met 854 gestegen. Daarmee meldt het land het hoogste dodental sinds half april. Dat het aantal dinsdag zo hoog is, komt mede doordat een aantal eerdere sterfgevallen uit verpleeghuizen zijn meegenomen. In totaal zijn nu bijna 37.500 Fransen overleden aan de gevolgen van het virus.



Het aantal positieve tests is daarentegen wel afgenomen. Het waren er de afgelopen 24 uur 36.330, fors minder dan het record van ruim 52.000 van maandag. Frankrijk gaat richting de 1,5 miljoen positieve tests, waarmee het vijfde staat op de wereldranglijst.



De situatie in ziekenhuizen wordt steeds nijpender, zei minister Olivier Veran van Volksgezondheid op de radio. Het aantal coronapatiënten in ziekenhuizen nam met ruim 1.100 toe tot 26.265. Op intensivecareafdelingen steeg het aantal met 148 tot 3.878. Medio april waren dat er meer dan 10.000.



Frankrijk ging vrijdag opnieuw in lockdown, in ieder geval tot december. Iedereen die de straat op gaat, moet kunnen aantonen waarom dat nodig is.