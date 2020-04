Vierde dag op rij meer besmettingen in Duitsland

Het aantal bevestigde coronabesmettingen in Duitsland is met 5323 toegenomen. Dat meldt het Robert Koch-Institut, het Duitse equivalent van het RIVM. Daarmee komt het totale aantal infecties in Duitsland op 113.525. Na vier dagen op rij een lichte daling, is er nu al vier dagen een stijging in het aantal coronabesmettingen te zien.



Ook zijn er 266 doden te betreuren. Het aantal doden per dag is redelijk stabiel. In totaal zijn nu 2.373 mensen in Duitsland aan de gevolgen van COVID-19 overleden.