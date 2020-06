Ook de Amerikaanse staten Nevada, South Carolina en Georgia hebben zaterdag een recordstijging van het aantal besmettingen waargenomen. In Nevada gaat het om elfhonderd besmettingen, meer dan twee keer zoveel dan het vorige dagrecord. South Carolina en Georgia noteren respectievelijk 1.604 en 1.990 besmettingen.Eerder op de dag werd bekend dat in Florida en Arizona het aantal besmettingen in recordtempo was gestegen. In Florida ging het om 9.585 ziektegevallen, terwijl in Arizona bijna 3.600 coronapatiënten aan het licht kwamen.Arizona, Florida, South Carolina en Nevada maken deel uit van een groep van tien staten die zaterdag aankondigden dat geplande versoepelingen worden uitgesteld, terwijl Florida zelfs versoepelingen terugdraaide. Eerder deed de staat Texas dat ook al: in zuidelijke staten steeg het aantal besmettingen de laatste week in rap tempo, terwijl heel de Verenigde Staten nu meer dan 2,5 miljoen ziektegevallen telt.