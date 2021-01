Weer recordaantal doden op één dag in VS

De Verenigde Staten hebben dinsdag opnieuw een recordaantal coronadoden in één etmaal gemeld.Volgens de gegevens van de Johns Hopkins Universiteit overleden er in het laatste etmaal maar liefst 3.936 personen aan de gevolgen van Covid-19. In dezelfde tijd werden er nog eens 250.173 positieve tests gemeld.



Het totale aantal ziekenhuisopnames in de VS bevindt zich ook op een piek. Meer dan 131.000 patiënten in de VS liggen momenteel in ziekenhuisbedden, blijkt uit de gegevens van het Covid Tracking Project. De VS zijn van alle landen in de wereld het hardst getroffen door de coronapandemie.



Het laatste recordaantal doden in de VS was zes dagen geleden, toen er 3.920 doden in 24 uur werden gemeld. Het aantal positeve tests en sterfgevallen in de VS rijst de afgelopen maanden enorm. Sinds het einde van november geldt meer dan 2.000 of 3.000 doden in een etmaal er niet meer als een uitzondering. Naar verwachting verslechtert de situatie nog verder doordat meer mensen tijdens de feestdagen besmet zijn geraakt.



Tot dusver zijn er in de VS bij meer dan 21 miljoen personen positief getest en zijn er bijna 360.000 doden gevallen als gevolg van het coronavirus.